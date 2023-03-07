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Кашина Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1863

Сын: Кашин Илья Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Сын: Кашин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1866

Сын: Кашин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1868

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1870

Сын: Кашин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1874

Сын: Кашин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1876

Дочь: Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Никифорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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