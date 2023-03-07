Кашина Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1863
Сын: Кашин Илья Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
18.02.1865
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
16.10.1866
Сын: Кашин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
01.04.1868
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
20.04.1870
Сын: Кашин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
30.06.1874
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
20.10.1876
Дочь: Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно