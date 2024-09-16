Леднев Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1888
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: (Леднева) Анна Стефановна
Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
03.06.1892
Сын: Леднев Пётр
Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1897
Сын: Леднев Максим
Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна
Бракосочетание
26.04.1899
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Леднев Фёдор
Мать ребёнка: Леднева (Овчинникова) Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: (Леднева) Федосья
Мать ребёнка: Леднева (Овчинникова) Пелагея Савельевна
Бракосочетание
04.04.1904
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: (Леднева) Наталья
Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: (Леднева) Мария
Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
05.01.1911
Сын: Леднев Николай
Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: (Леднева) Анна
Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна