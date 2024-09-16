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Леднев Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871

Отец: Леднев Никандр Афанасьевич

Мать: (Затолокина) Анна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: (Борзых) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1889

Дочь: (Леднева) Анна Стефановна

Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Леднев Пётр

Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Леднев Максим

Мать ребёнка: (Борзых) Евдокия Александровна

Бракосочетание
26.04.1899

Жена: Леднева (Овчинникова) Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Леднев Фёдор

Мать ребёнка: Леднева (Овчинникова) Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: (Леднева) Федосья

Мать ребёнка: Леднева (Овчинникова) Пелагея Савельевна

Бракосочетание
04.04.1904

Жена: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: (Леднева) Наталья

Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: (Леднева) Мария

Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
05.01.1911

Сын: Леднев Николай

Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: (Леднева) Анна

Мать ребёнка: Леднева (Аленицких) Екатерина Филипповна

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