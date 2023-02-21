Анисья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Федот Осипов

Отец ребёнка: Осип Ефимов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Осипова

Отец ребёнка: Осип Ефимов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Татьяна Осипова

Отец ребёнка: Осип Ефимов

Смерть
Неизвестно
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