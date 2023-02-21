Анисья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Федот Осипов
Отец ребёнка: Осип Ефимов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Осипова
Отец ребёнка: Осип Ефимов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Татьяна Осипова
Отец ребёнка: Осип Ефимов
Смерть
Неизвестно