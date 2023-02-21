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Татьяна Осипова
Татьяна Осипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Осип Ефимов
1779 г.р.
Мать
Анисья Захарова
1780 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Осип Ефимов
Мать:
Анисья Захарова
Смерть
Неизвестно
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