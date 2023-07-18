Заварин Андрей Григорьевич (по крестному отцу)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1842
Отец: не указан
Мать: Вера Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1870
Дочь: Зырин Александра Андреевна
Мать ребёнка: Заварин Мария Алексеевна
Каменка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заварин Мария Алексеевна