Заварин Андрей Григорьевич (по крестному отцу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварин Андрей Григорьевич (по крестному отцу)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1842

Отец: не указан

Мать: Вера Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1870

Дочь: Зырин Александра Андреевна

Мать ребёнка: Заварин Мария Алексеевна

Каменка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварин Мария Алексеевна

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