Косточка (Донцова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косточка (Донцова) Таисия

Место рождения

Кременная

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донцов Стефан

Мать: Донцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Валентина

Отец ребёнка: Косточка Микита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Косточка Микита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косточка Юрий

Отец ребёнка: Косточка Микита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косточка Микита

Смерть
Неизвестно
Рубежное
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