Косточка (Донцова) Таисия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Донцов Стефан
Мать: Донцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Валентина
Отец ребёнка: Косточка Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Косточка Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косточка Юрий
Отец ребёнка: Косточка Микита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косточка Микита
Смерть
Неизвестно
Рубежное