Косточка Микита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косточка Микита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Валентина

Мать ребёнка: Косточка Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Косточка Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косточка Юрий

Мать ребёнка: Косточка Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косточка Таисия

Смерть
Неизвестно
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