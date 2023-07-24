Косточка Микита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Валентина
Мать ребёнка: Косточка Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Косточка Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косточка Юрий
Мать ребёнка: Косточка Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косточка Таисия
Смерть
Неизвестно