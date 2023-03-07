Обухова (Двинятинова) Марья Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Двинятинова) Марья Титова

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Место рождения

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Обухов Федот Антипин

Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Агрипина Антипина

Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Обухов Сергей Антипин

Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Антипина

Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елена Антипина

Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Антипа Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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