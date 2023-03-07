Обухова (Двинятинова) Марья Титова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Обухов Федот Антипин
Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Агрипина Антипина
Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Антипина
Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елена Антипина
Отец ребёнка: Обухов Антипа Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Антипа Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762