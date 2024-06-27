Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Вишняков Василий Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боряева (Вишнякова) Юля Луховка

Мать ребёнка: Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимир

Мать ребёнка: Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна

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