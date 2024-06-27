Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Вишняков Василий Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боряева (Вишнякова) Юля Луховка
Мать ребёнка: Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимир
Мать ребёнка: Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно