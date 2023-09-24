Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна

Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боряева (Вишнякова) Юля Луховка

Отец ребёнка: Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимир

Отец ребёнка: Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный

Мы используем куки для улучшения работы сайта.