Вишнякова (Лемаева) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боряева (Вишнякова) Юля Луховка
Отец ребёнка: Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимир
Отец ребёнка: Вишняков Александр Васильевич Гусь-Хрустальный
Бракосочетание
Неизвестно