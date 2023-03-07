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Евстигнеев Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Мать: Евстигнеева Екатерина Ивановна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1876

Дочь: Рыбушкина Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.08.1879

Сын: Евстигнеев Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Евстигнеев Софрон Сергеевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884

Сын: Евстигнеев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агапова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Акилина Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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