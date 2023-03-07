Евстигнеев Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
29.12.1876
Дочь: Рыбушкина Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
07.08.1879
Сын: Евстигнеев Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Евстигнеев Софрон Сергеевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
02.05.1884
Сын: Евстигнеев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агапова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Макар Сергеевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Акилина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно