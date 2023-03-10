Евстигнеева (Захарова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евстигнеев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
20.01.1852
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
16.05.1854
Сын: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
1856
Рождение ребёнка
02.02.1857
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
01.04.1859
Сын: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
28.07.1861
Рождение ребёнка
17.03.1871
Сын: Евстигнеев Захарий Дмитриевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
18.08.1872
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно