Евстигнеева (Захарова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Захарова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Евстигнеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1852

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1854

Сын: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1857

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1861

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1871

Сын: Евстигнеев Захарий Дмитриевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1872

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Дмитрий Денисович

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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