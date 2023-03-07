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Варгановъ Прокофий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Варгановъ Иванъ

Мать: Варганова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1905

Сын: Варгановъ Константинъ

Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варганова Ирина Иванова

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