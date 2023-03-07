Варгановъ Прокофий
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Варгановъ Иванъ
Мать: Варганова Любовь
Рождение ребёнка
05.06.1905
Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Варганова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варганова Ирина Иванова