Варгановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.08.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1852
Отец: Варгановъ Александръ
Мать: Варганова Дарья
Бракосочетание
31.01.1872
Жена: Варганова Любовь
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шонгина Агаѳія
Мать ребёнка: Варганова Любовь
Рождение ребёнка
29.03.1875
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Варганова Любовь
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Варганова Любовь
Троицкъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Варгановъ Василий
Мать ребёнка: Варганова Любовь
Рождение ребёнка
1883
Сын: Варгановъ Прокофий
Мать ребёнка: Варганова Любовь