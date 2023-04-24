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Варгановъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1852

Отец: Варгановъ Александръ

Мать: Варганова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1872

Жена: Варганова Любовь

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шонгина Агаѳія

Мать ребёнка: Варганова Любовь

Рождение ребёнка
29.03.1875

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Варганова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Варганова Любовь

Троицкъ
Рождение ребёнка
1882

Сын: Варгановъ Василий

Мать ребёнка: Варганова Любовь

Рождение ребёнка
1883

Сын: Варгановъ Прокофий

Мать ребёнка: Варганова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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