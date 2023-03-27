Авдюшко Виктор Антонович
Место рожденияMoscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Дата рождения11.01.1925
Дата смерти19.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рита Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
актёр, actor
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1975
Moscow, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, Moskva, Moskva, Russia