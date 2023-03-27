Авдюшко Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюшко Виктор Антонович

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Место рождения

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia

Дата рождения

11.01.1925

Дата смерти

19.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рита Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
актёр, actor
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1975
Moscow, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, Moskva, Moskva, Russia
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