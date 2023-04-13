Кушнелева (Лихоузова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1965
Отец: Лихоузов Борис
Рождение ребёнка
03.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушнелев Олег
Рождение ребёнка
27.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушнелев Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушнелев Олег