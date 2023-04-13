Кушнелева (Лихоузова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнелева (Лихоузова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1965

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1965

Отец: Лихоузов Борис

Мать: Рабецкая Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
03.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушнелев Олег

Рождение ребёнка
27.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушнелев Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнелев Олег