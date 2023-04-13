Кушнелев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушнелева Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
27.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушнелева Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно