Кушнелев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнелев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушнелева Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
27.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушнелева Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнелева Наталья Борисовна

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