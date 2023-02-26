Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Стефанова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Никифор Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евфимия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Смерть
Неизвестно
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