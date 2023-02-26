Евдокия Стефанова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1821
Муж: Никифор Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евфимия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Смерть
Неизвестно