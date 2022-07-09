Бачурин Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1963
Дата смерти09.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963
Рождение ребёнка
20.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бачурина Валентина Витальевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1992
Сын: Бачурин Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина Валентина Витальевна
Смерть
09.07.2022