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Бачурин Алексей Анатольевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

12.03.1963

Дата смерти

09.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963

Отец: Бачурин Анатолий Алексеевич

Мать: Бачурина Нина Яковлевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
20.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бачурина Валентина Витальевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1992

Сын: Бачурин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина Валентина Витальевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
09.07.2022
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область