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Гладков Егор Федоров

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Гладков Федор

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.10.1803

Жена: Гладкова Фекла Лукина

Рождение ребёнка
20.10.1804

Дочь: Сигклитикия Егорова

Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1808

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1809

Дочь: Неонила Егорова

Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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