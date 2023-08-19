Гладков Егор Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Гладков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1803
Жена: Гладкова Фекла Лукина
Рождение ребёнка
20.10.1804
Дочь: Сигклитикия Егорова
Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина
Рождение ребёнка
22.07.1808
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина
Рождение ребёнка
23.10.1809
Дочь: Неонила Егорова
Мать ребёнка: Гладкова Фекла Лукина
Смерть
Неизвестно