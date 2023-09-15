Гладкова (Сединкина) Фекла Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Сединкина) Фекла Лукина

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.10.1803

Муж: Гладков Егор Федоров

Рождение ребёнка
20.10.1804

Дочь: Сигклитикия Егорова

Отец ребёнка: Гладков Егор Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1808

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Гладков Егор Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1809

Дочь: Неонила Егорова

Отец ребёнка: Гладков Егор Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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