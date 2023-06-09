Бордукова (Орлова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова (Орлова) Елена Матвеевна

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

26.05.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.06.1908 ст.

Муж: Бордуков Митрофан Степанович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.

Дочь: Бордукова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Бордуков Митрофан Степанович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно