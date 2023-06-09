Бордукова (Орлова) Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1908 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Дочь: Бордукова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Бордуков Митрофан Степанович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно