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Бордуков Митрофан Степанович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886 ст.

Отец: Бордуков Степан Никифорович

Мать: Бордукова Анна Петровна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.06.1908 ст.

Жена: Бордукова Елена Матвеевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.

Дочь: Бордукова Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Бордукова Елена Матвеевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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