Бордуков Митрофан Степанович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения04.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.06.1908 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Дочь: Бордукова Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Бордукова Елена Матвеевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно