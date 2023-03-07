Осовская Виктория Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982
Рождение ребёнка
11.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Васильевич
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
20.04.2018
Сын: Спаскин Тимофей Евгеньевич
Отец ребёнка: Спаскин Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно