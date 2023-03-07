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Осовская Виктория Викторовна

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Место рождения

Шимановск, город Шимановск, Амурская область

Дата рождения

30.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982

Отец: Осовский Виктор Владимирович

Мать: Сальникова Татьяна Алексеевна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
20.04.2018

Сын: Спаскин Тимофей Евгеньевич

Отец ребёнка: Спаскин Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спаскин Евгений Викторович

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