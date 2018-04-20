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Спаскин Тимофей Евгеньевич
Спаскин Тимофей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.2018
Пол
Мужской
Отец
Спаскин Евгений Викторович
1984 г.р.
Мать
Осовская Виктория Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2018
Отец:
Спаскин Евгений Викторович
Мать:
Осовская Виктория Викторовна
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