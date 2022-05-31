Кузнецова (Полетаева) Валентина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1940
Дата смерти31.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940
Рождение ребёнка
06.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2022