Кузнецова (Полетаева) Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Полетаева) Валентина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1940

Дата смерти

31.05.2022

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940

Отец: Полетаев Захар Матвеевич

Мать: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Виктор Васильевич

Смерть
31.05.2022
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