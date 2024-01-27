Полетаев Захар Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Захар Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1916

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916

Отец: Полетаев Матвей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1940

Дочь: Кузнецова Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.1948

Сын: Политаев Василий Захарович

Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Хутор Графский, Курский район, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Россия, Ставропольский край, Курской район, х Графский
Рождение ребёнка
06.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна

Смерть
1969
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