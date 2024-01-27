Полетаев Захар Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1916
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916
Отец: Полетаев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.07.1940
Дочь: Кузнецова Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1948
Сын: Политаев Василий Захарович
Мать ребёнка: Полетаева Мария (Маруся) Алексеевна
Хутор Графский, Курский район, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1953
Россия, Ставропольский край, Курской район, х Графский
Рождение ребёнка
06.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1969