Сыченок Пелагея Александровна
Место рожденияУглы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.01.1931
Дочь: Древило Нина Петровна
Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно