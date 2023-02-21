Сыченок Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыченок Пелагея Александровна

Сыченок Пелагея Александровна

avatar

Место рождения

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.01.1931

Дочь: Древило Нина Петровна

Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыченок Иван Петрович

Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыченок Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close