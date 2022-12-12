Сыченок Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченок Петр Григорьевич

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Место рождения

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сыченок Григорий

Мать: не указана

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.01.1931

Дочь: Древило Нина Петровна

Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыченок Иван Петрович

Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна

Военная служба
Неизвестно
Наровлянский РВК, Белорусская ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н
Смерть
Неизвестно
Озёрная, Тернопільська область
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