Сыченок Петр Григорьевич
Место рожденияУглы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Сыченок Григорий
Мать: не указана
Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.01.1931
Дочь: Древило Нина Петровна
Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сыченок Пелагея Александровна
Военная служба
Неизвестно
Наровлянский РВК, Белорусская ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н
Смерть
Неизвестно
Озёрная, Тернопільська область