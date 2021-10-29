Андреева (Казанцева) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1964
Дата смерти29.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964
Бракосочетание
20.12.1986
Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
18.11.1987
Дочь: Батусова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович
Рождение ребёнка
19.04.1989
Дочь: Захарова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович
Рождение ребёнка
29.04.1991
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
29.10.2021
Похороны
02.11.2021