Андреева (Казанцева) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Казанцева) Наталья Афанасьевна

Андреева (Казанцева) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.03.1964

Дата смерти

29.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964

Отец: Казанцев Афанасий Андреевич

Мать: Татарникова Евгения Дмитриевна

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
20.12.1986

Муж: Андреев Александр Олегович

Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
18.11.1987

Дочь: Батусова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.04.1989

Дочь: Захарова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович

Рождение ребёнка
29.04.1991

Сын: Андреев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Олегович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
29.10.2021
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Похороны
02.11.2021
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close