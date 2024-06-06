Южанинов Игнатий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Южанинов Степан Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южанинова Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Епифановна
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Южанинов Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Епифановна
Рождение ребёнка
06.06.1874
Сын: Южанинов Мифодий Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Епифановна
Смерть
Неизвестно