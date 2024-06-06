Южанинов Игнатий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжанинов Игнатий Степанович

Южанинов Игнатий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Южанинов Степан Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южанинова Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Епифановна

Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Южанинов Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Епифановна

Рождение ребёнка
06.06.1874

Сын: Южанинов Мифодий Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Епифановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.