Евдокия Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южанинова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Южанинов Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1874
Сын: Южанинов Мифодий Игнатьевич
Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович
Смерть
Неизвестно