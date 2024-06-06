Евдокия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южанинова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южанинов Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Южанинов Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1874

Сын: Южанинов Мифодий Игнатьевич

Отец ребёнка: Южанинов Игнатий Степанович

Смерть
Неизвестно

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