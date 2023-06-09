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Климов Яков Кузьмин

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Козма Устинов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Климова Афанасiя Яковлева

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1841

Сын: Климов Максим Яковлев

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1842

Сын: Климов Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1844

Сын: Климов Ермолай Яковлев

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Климов Мина Яковлев

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1850

Сын: Климова Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно