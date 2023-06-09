Климов Яков Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Козма Устинов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Климова Афанасiя Яковлева
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
10.01.1841
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
11.11.1842
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
25.07.1844
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
10.11.1845
Сын: Климов Мина Яковлев
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
15.11.1850
Сын: Климова Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно