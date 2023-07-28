Климов Козма Устинов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1823
Дочь: Климова Ксенiя Козмина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Ирина Кузмина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Яков Кузьмин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно