Соколов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1903 ст.
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: - (Соколова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (-) Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Соколова (-) Дарья Сергеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-16м)
Смерть
После 1907 ст.