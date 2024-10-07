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Соколов Иван Тимофеевич

Место рождения

Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1903 ст.

Жена: Соколова (-) Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: - (Соколова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (-) Дарья Сергеевна

Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Сын: Соколов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соколова (-) Дарья Сергеевна

Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-16м)
Смерть
После 1907 ст.

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