- Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: - Ольга Ивановна

Отец ребёнка: - Иван Тимофеевич

Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1903 ст.

Муж: - Иван Тимофеевич

Смерть
После 1904 ст.
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