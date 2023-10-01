- Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: - Ольга Ивановна
Отец ребёнка: - Иван Тимофеевич
Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1903 ст.
Муж: - Иван Тимофеевич
Смерть
После 1904 ст.