Саловъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Саловъ Андрей
Мать: Салова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Саловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Саловъ Фома
Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салова Стефанида Наумова