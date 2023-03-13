Саловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саловъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Саловъ Андрей

Мать: Салова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Саловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Саловъ Фома

Мать ребёнка: Салова Стефанида Наумова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Стефанида Наумова

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