Салова Стефанида Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Саловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Саловъ Фома
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Федоръ