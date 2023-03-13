Салова Стефанида Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Стефанида Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Саловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Саловъ Фома

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Федоръ

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