Волкова (Кашинина) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Кашинина) Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1951

Отец: Кашинин Евгений Николаевич

Мать: Кашинина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.1971

Сын: Волков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Волков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1986

Дочь: Горшкова Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Волков Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Валентин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область