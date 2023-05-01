Волкова (Кашинина) Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1951
Рождение ребёнка
03.06.1971
Сын: Волков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Волков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1986
Дочь: Горшкова Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Волков Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область