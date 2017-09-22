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Волков Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1949

Дата смерти

22.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1949

Отец: Волков Иван

Мать: Волкова Мария

Рождение ребёнка
03.06.1971

Сын: Волков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.11.1986

Дочь: Горшкова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Волкова Галина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Галина Евгеньевна

Смерть
22.09.2017