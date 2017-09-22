Волков Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1949
Дата смерти22.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1949
Отец: Волков Иван
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
03.06.1971
Сын: Волков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Галина Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.11.1986
Дочь: Горшкова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Волкова Галина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2017