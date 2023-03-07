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Куранов Михаил Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.11.1902 ст.

Дата смерти

01.12.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902 ст.

Отец: Куранов Василий Никитич

Мать: Куранова Анисия Никифоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Григорий Васильевич Гагин и казачка девица Александра Васильевна Кирпичева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 54 номер 163
Смерть
01.12.1902 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малокровия в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-41 файл 46 номер 149
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