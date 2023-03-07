Куранов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1902 ст.
Дата смерти01.12.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902 ст.
Восприемники: мещанин Григорий Васильевич Гагин и казачка девица Александра Васильевна Кирпичева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 54 номер 163
Смерть
01.12.1902 ст.
Умер от малокровия в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-41 файл 46 номер 149