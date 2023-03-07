Захарова (Моисеева) Агапия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Моисеева) Агапия Павловна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.04.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883 ст.

Отец: Захаров Павел Моисеевич

Мать: Захарова-Трофимова Ирина Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1900 ст.

Муж: Софонов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.

Дочь: Софонова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Сын: Софонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1907 ст.

Дочь: Софонова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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