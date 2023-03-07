Захарова (Моисеева) Агапия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883 ст.
Бракосочетание
15.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.
Дочь: Софонова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Сын: Софонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1907 ст.
Дочь: Софонова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Софонов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно