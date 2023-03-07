Захарова-Трофимова (Александрова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Трофимова (Александрова) Ирина Петровна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.09.1878 ст.

Муж: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1879 ст.

Сын: Захаров Пантелеймон Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Сын: Захаров Петр Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1883 ст.

Дочь: Захарова Агапия Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.

Сын: Захаров Георгий Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.

Сын: Захаров Симеон Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.

Сын: Захаров Феодор Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Сын: Захаров Роман Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.

Дочь: Захарова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.

Сын: Захаров Даниил Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Дочь: Захарова Дарья Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Дочь: Захарова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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