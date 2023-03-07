Захарова-Трофимова (Александрова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1878 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1879 ст.
Сын: Захаров Пантелеймон Павлович
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
11.04.1883 ст.
Дочь: Захарова Агапия Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Павлович
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.
Дочь: Захарова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.
Дочь: Захарова Дарья Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Дочь: Захарова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Моисеевич
Смерть
Неизвестно