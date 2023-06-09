Сохраняева (Ефимова) Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Ефим Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.
Сын: Сохраняев Даниил Петрович
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.07.1876 ст.
Сын: Сохраняев Василий Петрович
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.
Сын: Сохраняев Сергей Петрович
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Дочь: Шалдо Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.
Дочь: Чернова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.
Сын: Сохраняев Максим Петрович
Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно