Сохраняева (Ефимова) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сохраняева (Ефимова) Варвара Ефимовна

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Ефим Емельянович

Мать: не указана

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.

Сын: Сохраняев Даниил Петрович

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1876 ст.

Сын: Сохраняев Василий Петрович

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.

Сын: Сохраняев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.

Дочь: Шалдо Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Дочь: Чернова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.

Сын: Сохраняев Максим Петрович

Отец ребёнка: Сохраняев Пётр Григорьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сохраняев Пётр Григорьевич

Смерть
Неизвестно