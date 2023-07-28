Чернова (Сохраняева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1883 ст.
Дата смерти?.12.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883 ст.
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.
Дочь: Филимоненок Евдокия Федотьевна
Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.
Дочь: Чернова Ульяна Федотьевна
Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович
Смерть
?.12.1967
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд