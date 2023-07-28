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Чернова (Сохраняева) Ольга Петровна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.07.1883 ст.

Дата смерти

?.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883 ст.

Отец: Сохраняев Пётр Григорьевич

Мать: Сохраняева Варвара Ефимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Муж: Чернов Федот Павлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.

Дочь: Филимоненок Евдокия Федотьевна

Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.

Дочь: Чернова Ульяна Федотьевна

Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Чернов Максим Федотьевич

Отец ребёнка: Чернов Федот Павлович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
?.12.1967
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд