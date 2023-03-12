Олейникова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Борис

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Борис

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Борис

Смерть
09.05.1992
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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