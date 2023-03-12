Олейникова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олейников Борис
Смерть
09.05.1992