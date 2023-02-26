Артем Корнеев
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти13.07.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1844
Жена: Васса Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.07.1848
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры