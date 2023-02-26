Артем Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртем Корнеев

Артем Корнеев

avatar

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

13.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1844

Жена: Васса Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.07.1848
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close