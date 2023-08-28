Чеканова (Водопьянова) Наталья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Водопьянов Даниил
Мать: Водопьянова ?
Рождение ребёнка
12.05.1912
Отец ребёнка: Чеканов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
23.10.1916
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Чеканов Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно