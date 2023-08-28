Чеканова (Водопьянова) Наталья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Водопьянова) Наталья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Водопьянов Даниил

Мать: Водопьянова ?

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Чеканов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Чеканов Григорий Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1916

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Чеканов Григорий Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно
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