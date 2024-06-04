Круглова (Трусова) Татьяна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Трусова) Татьяна Ларионова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

21.04.1852

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Трусов Ларион Петров

Мать: Трусова Агриппина Федорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1819

Муж: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1823

Сын: Круглов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Круглов Назар Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1827

Сын: Круглов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Круглова) Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Круглов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Круглов Яким (Аким) Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1835

Дочь: Чекурова (Круглова) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Круглов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.04.1852
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья

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