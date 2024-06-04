Круглова (Трусова) Татьяна Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти21.04.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Трусов Ларион Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1819
Рождение ребёнка
08.04.1823
Сын: Круглов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
28.01.1827
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Круглова) Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Круглов Яким (Аким) Яковлев
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
31.12.1835
Дочь: Чекурова (Круглова) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Круглов Яков Терентьев
Смерть
21.04.1852
Причина смерти: от удушья