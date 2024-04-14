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Моисей Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Моисей Андрей Егорович

Мать: Моисей Алена Людвиговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисей (Ворслав) Мария

Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Моисеева (Моисей) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Моисей (Ворслав) Мария

Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Моисеева (Моисей) Элеонора Петровна

Мать ребёнка: Моисей (Ворслав) Мария

Смерть
Неизвестно

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