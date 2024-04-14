Моисей Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Моисей Андрей Егорович
Мать: Моисей Алена Людвиговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисей (Ворслав) Мария
Рождение ребёнка
27.04.1911
Дочь: Моисеева (Моисей) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Моисей (Ворслав) Мария
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Моисеева (Моисей) Элеонора Петровна
Мать ребёнка: Моисей (Ворслав) Мария
Смерть
Неизвестно